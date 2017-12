Gol lança dois novos vôos diários para Buenos Aires A Gol Linhas Aéreas Inteligentes tem a partir de hoje mais dois vôos diários para Buenos Aires, na Argentina. Um vôo sairá do Rio de Janeiro, com escala em São Paulo, e seguirá até a capital argentina. O outro partirá de Florianópolis, fará escala em Porto Alegre e continuará até Buenos Aires. Com este aumento de freqüências, a companhia passa a ter quatro saídas diárias de cidades brasileiras para a capital da Argentina. A Gola voa para a Argentina desde 2004. Em maio de 2006, a ocupação dos vôos da companhia para o aeroporto de Ezeiza era de 82,8%. Segundo dados da Associação Brasileira de Agências de Viagens, Buenos Aires é o destino no exterior mais procurado por brasileiros durante as férias de julho.