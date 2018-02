Gol lança promoção de passagem a R$ 1 para compras até 14/8 A Gol informou, em nota, que lançou hoje promoção para trechos domésticos com preços a R$ 1. As compras podem ser feitas exclusivamente pelo site da companhia até o dia 14 de agosto. A oferta vale para viagens a serem realizadas entre os dias 7 de agosto e 6 de setembro. Os clientes cadastrados no ?Voe Fácil?, programa de financiamento da empresa, poderão adquirir os bilhetes a partir das 19 horas de hoje. As vendas aos demais interessados serão disponibilizadas, de segunda à sexta-feira, entre as 22h e as 6 horas. Nos finais de semana, entre as 22h de sexta-feira e as 6 horas de segunda-feira. Segundo a Gol, o cliente precisa adquirir o bilhete de ida e volta e somente em um trecho pagará R$ 1 - o outro é combinado com outras tarifas. Outra exigência é que o passageiro fique pelo menos duas noites no destino. Alterações de data até as 24 horas que antecedem a partida podem ser feitas sem taxa. Após esse período, haverá cobrança de R$ 30. Nos dois casos serão cobradas diferenças tarifárias. Neste ano, a Gol já lançou promoções de vendas de passagens a R$ 25 e a R$ 50. A companhia já comercializou bilhetes a R$ 1 em 2004.