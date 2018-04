Gol lança serviço especial da Varig, com happy hour A Varig vai transformar os últimos seis vôos de sexta-feira da ponte aérea (Rio-São Paulo) em happy hour, com música ao vivo, serviço de bordo e atendimento diferenciados. A "Sexta nas Nuvens" será a primeira ação especial de relacionamento com seus clientes, desde que a companhia foi adquirida pela Gol, em 28 de março. O happy hour será realizado nos vôos das sextas-feiras, entre 20 de abril e 11 de maio, a partir das 17 horas, tanto do Rio para São Paulo como no sentido inverso. Os passageiros serão recebidos a bordo ao som de clássicos da MPB e do Jazz tocados por um saxofonista e receberão dos comissários um cartão postal da promoção para enviar aos amigos. Serão servidos petiscos variados e mais duas opções de mini salgados assados e quentes. Para beber, o passageiro terá cerveja, refrigerantes, mate e água mineral. O cliente poderá saborear ainda um mix de queijos Brie, Provolone, Gouda, Reino, Ementhal, Roquefort, lascas de Parmiggiano e mussarela de búfala com frios diversos como Pastrami, Presunto Parma, Chesterela de tomate seco e salames. Para acompanhar, damascos secos, azeitonas recheadas, nozes, castanhas do caju, frutas frescas, tomates tipo cereja temperados e uvas. Os bilhetes podem ser comprados no site www.varig.com, nas lojas Varig nos aeroportos ou em agências de viagens.