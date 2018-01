Gol libera check-in pela internet com bagagem A Gol Linhas Aéreas lança um serviço inédito no mercado brasileiro. Passageiros da companhia com bagagem poderão realizar check-in ainda em casa, pela internet, e agilizar o embarque no aeroporto. Até hoje, o serviço online estava disponível apenas para clientes sem bagagem. Para utilizar o novo serviço, o passageiro deve fazer o check-in no site www.voegol.com.br, imprimir o cartão de embarque, despachar a bagagem no balcão exclusivo do 'Check-in Inteligente' nos aeroportos e dirigir-se ao portão de embarque. "A Gol já havia inovado há dois anos, quando lançou o serviço de check in via internet para os passageiros portando apenas bagagem de mão. Agora todos os clientes podem usufruir do serviço, que aumentará a comodidade e poupará tempo, e também reduzirá filas nos aeroportos", afirmou, em nota, o vice-presidente de Marketing e Serviços da Gol, Tarcício Gargioni. Além disso, a companhia dará um crédito de R$ 5,00 na próxima compra de passagem para os clientes que optarem pelo check-in eletrônico via internet, com ou sem bagagem. O passageiro pode acumular os valores e utilizá-los numa única vez. Os cupons são intransferíveis.O programa já conta com quase 700 mil inscritos. Para cadastrar-se, o interessado deve preencher um formulário eletrônico no site da empresa. Assim que sua ficha for aprovada, recebe um cartão e uma senha que dão acesso ao sistema.