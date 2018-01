Gol mantém política de redução de custos e baixas tarifas A companhia aérea Gol fechou o terceiro trimestre com um lucro líquido de R$ 232,2 milhões, um aumento de 99% em relação ao mesmo período do ano passado. A receita líquida da empresa no período foi de R$ 1,08 bilhão, um crescimento de 55,4% na comparação com o ano passado. No acumulado de janeiro a setembro, o lucro da empresa, segunda maior no mercado de aviação nacional, atrás da TAM, chega a R$ 400,5 milhões. Os números da Gol refletem o aquecimento do mercado aéreo no País. E, segundo o presidente da empresa, Constantino de Oliveira Júnior, a expectativa é que o ambiente continue extremamente competitivo em 2007. A Gol trabalha com expectativa de evolução de algo entre 12% e 14% no volume de tráfego aéreo no Brasil no próximo ano. Para este ano, a perspectiva é de um crescimento de 15%. Em teleconferência, o executivo disse que a estratégia da companhia para enfrentar esse cenário é continuar trabalhando com uma forte política de redução de custos e baixas tarifas. Segundo ele, isso deverá fazer com que a Gol contribua para estimular o aumento do mercado e eleve sua participação. O executivo disse que a demanda por vôos da empresa não sofreu alterações em outubro, apesar do acidente com o vôo 1907, ocorrido no final de setembro. "O comportamento da demanda ficou dentro das expectativas", afirmou.