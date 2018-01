Gol não colocará vôos extras para o carnaval O vice-presidente de Marketing e Serviços da Gol, Tarcísio Gargioni, informou hoje que a empresa não colocará vôos extras durante o período de carnaval. O executivo ressaltou que a empresa deixará dois aviões de reserva, com o objetivo de minimizar possíveis atrasos por conta de problemas no sistema aeroportuário. Uma das aeronaves ficará no aeroporto de Galeão, no Rio de Janeiro e o outro no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Segundo Gargioni, toda a equipe de terra (que trabalha nos aeroportos) estará de plantão no feriado para atender ao aumento da demanda nesse período. Segundo dados da Agência Nacional Aviação Civil (Anac), normalmente há um aumento entre 15% e 20% no volume de passageiros no período. Gargioni afirmou ainda que a crise nos aeroportos não reduziu a procura de passagens para o carnaval. "Não estamos sentindo uma explosão (de demanda), mas também não estamos (com vendas) abaixo da média registrada em anos anteriores", afirmou. O executivo deu entrevista coletiva à imprensa hoje em Lima, no Peru, para apresentar a nova rota internacional da companhia. A Gol oferece desde ontem vôos diários entre o Rio de Janeiro e a capital peruana, com escala em São Paulo. Lima é o oitavo destino internacional da empresa aérea, que voa também para Buenos Aires, Rosário e Córdoba (Argentina), Montevidéu (Uruguai), Assunção (Paraguai), Santa Cruz de la Sierra (Bolívia) e Santiago (Chile). A repórter viajou a convite da Gol.