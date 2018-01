Gol promoverá leilões semanais de passagens aéreas A Gol decidiu inovar na venda de passagens. A partir da próxima terça-feira, a empresa promoverá leilões semanais pela internet, em parceria com o leiloeiro Ronaldo Milan. Clientes individuais, grupos de pessoas viajando juntas e agentes de viagem poderão comprar passagens a partir de um lance mínimo estabelecido pela Gol. Todos os trechos domésticos operados pela companhia estarão disponíveis no novo sistema. Os interessados em participar dos leilões deverão inscrever-se previamente no site da empresa (www.voegol.com.br) para receber uma senha para acompanhar a disputa dos lotes em tempo real e fazer os lances de compra. Os compradores deverão pagar comissão de 5% ao leiloeiro pelo lote arrematado, além das taxas de embarque, que não estão inclusas no valor mínimo estipulado pela empresa. Os leilões serão realizados às terças-feiras, entre 0h e 22h (horário de Brasília). "Mais uma vez, a Gol inova ao disponibilizar passagens aéreas por meio de uma nova ferramenta online e cria uma oportunidade para que as pessoas realizem viagens aéreas a preços reduzidos", afirmou em nota o vice-presidente de Planejamento e Tecnologia da Informação da Gol, Wilson Maciel. "Abre, também, a possibilidade para que agentes de viagem de qualquer porte viabilizem grupos e excursões com valores acessíveis." Esta semana, a TAM também anunciou novidades no seu sistema de venda de passagens. A empresa lançou cinco perfis de tarifas - Promo, Light, Flex, Max e Top - com o objetivo de facilitar a identificação do bilhete para o consumidor no ato da compra. Os perfis oferecem desde passagens mais baratas, porém com maiores restrições (perfil Promo), até bilhetes mais caros, mas com maior flexibilidade de remarcação (Top). Em nota, o presidente da TAM, Marco Antonio Bologna, informa que o sistema permitirá atender os passageiros com maior transparência, assegurando um produto adequado para as necessidades ou exigências de cada passageiro.