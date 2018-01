Gol prorroga promoção de passagem a R$ 25 pela 2ª vez; até 12/06 A GOL Linhas Aéreas Inteligentes voltou a prorrogar a promoção de passagens a R$ 25. Agora, o prazo se estende até 12 de junho, às 6 horas - a primeira alteração foi do dia 2 para dia 5. Os horários das compras permanecem os mesmos: de terça a quinta, das 22 às 6 horas do dia seguinte, e no final de semana, entre 22 horas de sexta (9) e 6 horas de segunda-feira (12). As compras somente são efetuadas pelo website da Companhia (www.voegol.com.br). As viagens devem ser realizadas até 30 de junho e a quantidade de assentos promocionais é limitada. A tarifa de R$ 25 está disponível para vários destinos que a GOL opera no Brasil. Em alguns trechos ela pode ser encontrada na ida e na volta ou combinada com outra tarifa disponível. Para participar da promoção os clientes devem comprar o round trip (ida e volta), além de permanecerem no destino por duas noites, no mínimo. Segundo o vice-presidente de Marketing da companhia, Tarcísio Gargioni, houve uma enorme procura pelas passagens promocionais ao longo da semana. "Por isso, resolvemos ampliar novamente o prazo de compra para que mais pessoas possam fazer viagens de avião durante todo o mês de junho."