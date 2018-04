Gol reconhece "responsabilidade objetiva" sobre indenizações A Gol reconheceu, em nota enviada à imprensa, a sua "responsabilidade objetiva" quanto às indenizações devidas às famílias dos passageiros que estavam no vôo 1907, acidentado na última sexta-feira. A informação, diz a companhia, visa acabar com qualquer especulação em relação ao assunto. "É comum, em momentos como este, que especulações e versões sem confirmação sejam postas em circulação. Esse movimento contribui para aumentar a angústia das famílias e dificulta a apuração das circunstâncias do acidente", afirma o comunicado. A Gol recomenda aos familiares das vítimas que só dêem crédito a informações confirmadas pelas autoridades e destaca que todos os dados confirmados que chegam à empresa são divulgados por meio de seus comunicados, disponíveis no website www.voegol.com.br/comunicado. Os familiares das vítimas dispõem, além do website, do seguinte telefone gratuito para obter informações: 0800-2800749. O comunicado informa ainda que desde sexta-feira a companhia vem oferecendo aos familiares transporte das cidades de origem até Brasília; hospedagem em hotéis da capital federal; alimentação; atendimento médico e psicológico. "Somente em Brasília, a Gol conta com 33 psicólogos para dar assistência às famílias, incluindo alguns voluntários de órgãos como a Infraero e a Secretaria de Saúde local", informa. A empresa destaca ainda que, além disso, outros psicólogos da Gol já atenderam famílias nas cidades de origem. Segundo o aviso, em 17 localidades em todo o País, a companhia conta com 61 assistentes sociais acompanhando diretamente os familiares das vítimas. A companhia aérea informa também que se responsabiliza pelo apoio religioso; orientação quanto aos procedimentos legais e burocráticos para a obtenção dos atestados de óbito; transporte dos familiares de volta às suas cidades de origem; traslado dos corpos até o local de sepultamento ou cremação; jazigos, velórios e sepultamento ou cremação.