Gol reduz previsões devido a problemas com tráfego aéreo A Gol revisou para baixo suas projeções de resultado em 2006. A empresa cita como motivo os impactos negativos dos recentes problemas com o tráfego aéreo no Brasil. "Como conseqüência, a receita líquida da Gol deverá ser sensivelmente reduzida pelo aumento no número de vôos cancelados e atrasos", diz o comunicado da empresa. "Esse cenário tem estimulado passageiros a deixar de viajar, impactando a demanda da indústria no curto prazo. As despesas também devem sofrer alterações em função da diminuição de horas efetivas de vôo, assim como do aumento no tempo de viagem decorrente de um maior período de espera para decolagem e da menor velocidade de vôo." A nova previsão de receita líquida é de R$ 4,0 bilhões em 2006, ante o guidance anterior, de R$ 4,1 bilhões. A taxa média de ocupação deve ficar em 74%, contra os 75% previstos anteriormente. A previsão de custo operacional (Cask ex-combustível) passou de R$ 0,09/0,10 para cerca de R$ 0,093 por assento-quilômetro oferecido. A margem operacional recuou da estimativa de 26% a 28% para 23% na nova projeção. Já o lucro por ação deverá ficar entre R$ 3,75 e R$ 4,00, ante o guidance anterior, de R$ 3,90 a R$ 4,30.