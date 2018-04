Gol retoma negociação na Bovespa Os negócios com as ações da Gol Linhas Aéreas Inteligentes foram retomadas às 11h30 na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), após a empresa esclarecer sobre o aumento de capital. Às 11h46, ainda não havia nenhum negócio com papéis da Gol. No horário citado, a Bovespa subia 0,77%, aos 47.213 pontos. Segundo a companhia, foi alterada, de hoje para amanhã, a data para que suas ações negociem ex-direitos de subscrição no aumento de capital de R$ 518,099 milhões. Este capital segundo divulgou a Gol, será para o pagamento de parte da Varig com ações. O montante corresponde a 8.519.979 papéis preferenciais, ao preço unitário de R$ 60,81. O valor de emissão foi baseado na cotação média das ações na Bovespa, nos últimos 90 dias. O prazo para o exercício do direito de preferência pelos acionistas vai de 11 de abril a 21 de maio de 2007.