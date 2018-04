Gol solicita mais 20 Boeing 737-800 A Gol anuncia que aumentou em 20 unidades, de 67 para 87, o número de pedidos firmes de aeronaves Boeing 737-800 Nova Geração. A empresa informa que o aumento de seu plano de frota dá "continuidade a seus planos de expansão e redução de custos". O contrato, segundo a Gol, é o maior já firmado entre a Boeing e uma empresa da América Latina. A companhia também aumentou o número de opções de compra em 20 aeronaves, elevando o total de pedidos a 121 aeronaves 737-800 NG. Em comunicado a empresa informa que a Boeing desenvolveu os 737-800 para pouso e decolagem em pistas curtas, após solicitação da companhia. Os novos 737-800 da GOL são equipados com "winglets", que proporcionam uma redução de até 3% no consumo de combustível. O modelo 737-800 também é maior do que o 737-700 e transporta até 30% a mais de passageiros. A companhia também anunciou que ampliou seu plano de frota entre 2006 e 2012 para atender à ampliação do tráfego de passageiros no Brasil e na América do Sul. A Boeing estima um crescimento anual de 7,4% no tráfego aéreo na América do Sul para os próximos cinco anos, a segunda maior taxa de crescimento de uma região no mundo depois da China. Atualmente, a Gol opera com 56 aeronaves Boeing 737. A Companhia acrescentou ao seu plano de frota uma aeronave 737-800 NG e duas 737-300 em 2006, e três 737-800 NG e duas 737-300 para 2007 e 2008. O aumento no número de pedidos firmes de 737-800 NG acrescentará a frota quatro novos aeronaves em 2009, oito em 2010, cinco em 2011 e três em 2012.