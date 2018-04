Gol tem lucro de R$ 116,5 milhões no 1º trimestre A companhia aérea Gol registrou lucro líquido de R$ 116,582 milhões (valores em US Gaap, modelo de contabilidade norte-americano) no primeiro trimestre do ano, mostrando queda de 35,2% sobre o mesmo período do ano passado. No modelo brasileiro de contabilidade, o lucro da Gol no primeiro trimestre foi de R$ 91,578 milhões, queda de 43% em relação a igual período de 2006. A receita líquida da Gol cresceu 20,7%, somando R$ 1,041 bilhão nos primeiros três meses deste ano. O lucro antes de despesas financeiras, impostos, depreciação e amortizações e sem incluir o arrendamento de aviões foi de R$ 248,9 milhões, com redução de 17,8% sobre o mesmo intervalo de 2006. O lucro operacional apresentou redução de 44,1% e totalizou R$ 125,1 milhões. No período, a Gol registrou crescimento de 15,4 pontos porcentuais em sua participação no mercado internacional: de 5% para 20,4%. No mercado nacional, a companhia obteve média de 38,5% de participação de mercado nos três primeiros meses do ano, ante 28,7% registrados no mesmo período do ano passado. A Gol adicionou 22 novas freqüências diárias à sua malha no período e lançou em fevereiro um novo destino internacional: Lima, no Peru. Duas aeronaves passaram a integrar a frota, que no fim de março era composta por 67 aeronaves Boeing 737. No início de abril, a companhia também iniciou operações para Marabá, no Pará. Também neste mês a Gol adquiriu 100% da Varig Linhas Aéreas S.A, tendo recebido aprovação, no dia 4, da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para efetuar a transferência.