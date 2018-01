Gol tem queda forte na Bovespa após dados de outubro O dia é de baixa acentuada nos papéis das aéreas TAM e Gol e, a mesma análise que derruba essas ações, provoca queda nas ações ordinárias de Localiza. Pela manhã, a Gol divulgou dados sobre seu desempenho de outubro. A primeira observação do mercado é que, desta vez, a comparação não foi com o mês anterior, mas com igual intervalo de 2005. O número de passageiros transportados pela Gol em outubro cresceu 40%. Já a taxa de ocupação recuou 4,9 pontos, para 70%, enquanto a capacidade no sistema Gol cresceu 50%. O tráfego doméstico de passageiros aumentou 33% e a capacidade, 41%. A taxa de ocupação doméstica caiu 4,4 pontos, para 70,6%. No segmento internacional, o tráfego subiu 155% e a capacidade cresceu 194%. A taxa de ocupação foi de 64,3%, com redução de 9,8 pontos porcentuais. Ao observar os dados, o mercado passou a se perguntar se as recentes medidas de expansão da empresa, com novas aquisições de aeronaves, encontraram passageiros em volume para comportá-las. "A impressão que fica é que a companhia está crescendo demais, sem que a demanda atual pelas viagens acompanhe". O crescimento de passageiros transportados pela companhia aérea foi considerado muito baixo se comparado com o aumento de aeronaves e, conseqüentemente, de oferta de assentos. Um outro ponto que os analistas comentam é sobre a recente crise de infra-estrutura do setor aéreo brasileiro, com a operação padrão dos controladores de vôo. Novas contratações também deverão elevar os custos das operadoras, uma vez que as taxas pagas aos aeroportos tendem a aumentar. Por fim, hoje é dia de petróleo em alta, o que encarece os combustíveis. Por volta das 16h40, os papéis da Gol PN perdiam 4,67%, para R$ 65,30, e com giro forte, de R$ 58 milhões. E os da TAM acompanhavam, com desvalorização de 4,71%, e R$ 25 milhões girados. As vendas acabaram atingindo também as ações Localiza ON, que caíam 3,86%, para R$ 34,80. Os especialistas observam que, no segmento de aluguel de automóveis, 40% do fluxo é originário dos aeroporto e, se o número de passageiros das companhias aéreas não cresceu conforme o esperado, a tendência é a de que os negócios da locadora também sejam afetados.