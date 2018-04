Gol tenta garantir rotas da Varig A Gol deverá trabalhar intensamente para iniciar no menor prazo possível a operação das linhas internacionais da nova Varig, antes do fim do prazo estipulado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que se encerra em 14 de junho. A avaliação é do advogado Roberto Teixeira, do escritório Teixeira & Martins Associados, que atende à Nova Varig. Segundo o advogado, que atuou na venda da Varig para a Gol, se mesmo assim a companhia não conseguir iniciar a tempo as operações de algumas linhas, um pedido de prorrogação poderá ser encaminhado ao órgão. No entendimento de Teixeira, se o alongamento do prazo for de "interesse público", não há nada que impeça a prorrogação do prazo. O vice-presidente da TAM, Paulo Castello Branco, rebate a afirmação do advogado, citando a portaria 569, que estabelece o prazo de seis meses para o cumprimento das rotas autorizadas pela Anac. "Se o prazo não for cumprido, o poder concedente é obrigado a promover uma nova licitação", afirma. A Gol anunciou que pretende reativar as principais rotas internacionais da Varig ao longo dos próximos 12 meses, desde que a Anac concorde em prorrogar o prazo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.