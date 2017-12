Gol terá vôo noturno com tarifa de ônibus executivo A companhia aérea Gol anunciou ontem que oferecerá, durante a alta temporada turística, vôos noturnos (corujão) com saídas dos principais aeroportos brasileiros e preços similares aos de ônibus executivos praticados pelas empresas de transporte rodoviário. A tarifa de São Paulo (Guarulhos) a Salvador (BA), por exemplo, será de R$ 289, com partida às 4h15. De Guarulhos a Maceió, a viagem sai por R$ 279, com vôo às 3h40.