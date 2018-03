Gol venderá passagens a preço de bilhete de ônibus no Carnaval A Gol reeditará neste ano a promoção "Contramão de Carnaval", que oferece passagens aéreas em determinados trechos pelo mesmo valor de uma viagem em ônibus executivo, para viagens de 14 a 26 de fevereiro. "A promoção é voltada para os clientes que querem visitar suas famílias, amigos e aproveitar o feriado prolongado em destinos que estão no contra fluxo das festas carnavalescas. Com tarifas acessíveis, mais pessoas poderão se beneficiar das facilidades oferecidas pela Gol", explica o vice-presidente de Marketing e Serviços, Tarcísio Gargioni. As tarifas promocionais serão vendidas apenas no site www.voegol.com.br, inclusive via agências de viagens. Não há exigência de estadia mínima no destino escolhido. Além disso, somente um trecho (ida ou volta) pode ser comprado pelo valor promocional. O número de assentos disponíveis, porém, é limitado. "Recomendamos aos clientes que programem suas viagens com antecedência. Quanto antes a compra de passagens for realizada, maior a chance de encontrar as melhores tarifas oferecidas pela Gol", orienta Gargioni.