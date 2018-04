Google aposta no Brasil para diversificar receita Eric Schmidt, presidente mundial do Google, disse ontem que resolveu visitar São Paulo uma semana depois de Orkut Buyukkokten, gerente do Google que criou o site que leva o seu nome, porque o engenheiro de software é uma celebridade e seria difícil competir pelas atenções. A brincadeira faz parte da imagem descontraída que a gigante da internet procura passar ao mundo, evitando ocupar o espaço que era da Microsoft como o gorila de 350 quilos a ser temido. "Não somos perfeitos", admitiu. "Mas, quando cometemos erros, procuramos corrigi-los rapidamente." Com fortuna pessoal de US$ 4,8 bilhões, segundo a revista Forbes, Schmidt visita o Brasil pela primeira vez. Depois de São Paulo, irá para Belo Horizonte, onde o Google tem um centro de pesquisa e desenvolvimento. "O Brasil é o mercado que mais cresce para o Google", afirmou o presidente da empresa. "Nossa equipe de funcionários aqui deve crescer mais rápido que a empresa." A subsidiária brasileira do Google tem cerca de 100 funcionários. O entusiasmo que o Google mostra pelo Brasil faz parte da estratégia da empresa para diversificar suas fontes de receita, ainda muito concentrada no mercado publicitário americano. No ano passado, a empresa faturou US$ 10,6 bilhões. "Entre 97% e 98% da receita veio de publicidade", apontou Schmidt. "A receita fora dos Estados Unidos está entre 43% e 44% do total. Esperamos que, em breve, mais da metade venha do exterior." Apesar de a maioria da receita publicitária vir da rede, o Google já tem experiências com venda de anúncios para outros meios, como o rádio, a televisão e o impresso. "Ainda estamos aprendendo como funciona, mas planejamos trazer para o Brasil", disse o executivo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.