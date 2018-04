Google pode anunciar compra do YouTube por US$ 1,6 bi O Google Inc. estaria prestes a fechar acordo para aquisição do YouTube.com, site de compartilhamento de vídeos, por US$ 1,6 bilhão, de acordo com relatos da imprensa local. O negócio pode ser divulgado ainda hoje, logo após o fechamento dos mercados norte-americanos. De acordo com o jornal The New York Times, citando fontes envolvidas nas negociações, as duas partes devem realizar reunião de seus conselhos nesta segunda-feira para aprovar a transação. As ações do Google fecharam em alta de 2,1% na sexta-feira, em US$ 420,50. As informações são da Dow Jones.