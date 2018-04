Governo canadense aprova compra da Inco pela Vale A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) anunciou hoje que obteve a aprovação necessária das autoridades canadenses para a compra da mineradora de níquel Inco, conforme o "Investment Canada Act". "Deste modo, a CVRD já obteve todas as aprovações regulatórias necessárias para concluir sua oferta de aquisição da Inco com pagamento à vista", diz o comunicado da empresa brasileira. Ela ressalta, contudo, que a data para a conclusão da oferta continua sendo o próximo dia 23, à meia-noite (horário de Toronto; 21 horas pelo horário de Brasília). Inicialmente, a proposta seria votada em assembléia pelos acionistas da Inco na última segunda-feira. O prazo foi prorrogado justamente para que pudessem ser cumpridos todos os trâmites burocráticos referentes às exigências regulatórias para a efetivação do negócio. "Estamos contentes com a notícia, que confirma que o Ministro da Indústria do Canadá está convencido de que a aquisição da Inco pela CVRD será benéfica para o Canadá. A aquisição beneficia todos os envolvidos - a Vale, os acionistas, funcionários e fornecedores da Inco, as províncias e comunidades no Canadá onde ela atua. Agora estamos na expectativa da CVRD concluir a oferta", disse o presidente da Vale, Roger Agnelli, em nota.