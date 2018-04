Governo da Bolívia entrega hoje resultado de auditoria em petrolíferas O governo boliviano anunciou, por meio de sua agência de notícias, que entrega hoje o resultado das auditorias efetuadas nas empresas petrolíferas multinacionais Repsol-YPF, Total e Petrolera Andina. As auditorias serviram de base para a elaboração dos contratos que deverão ser assinados no dia 28 de outubro, sob as novas premissas do decreto de nacionalização, publicado no dia 1º de maio. Segundo a Agência Boliviana de Notícias, ao longo desta semana também serão entregues os resultados das auditorias realizadas em outras seis empresas petrolíferas, entre elas a Petrobras. O decreto de nacionalização previa um prazo de 180 dias para que as empresas se adequassem às novas regras. Durante este período, sete consultorias realizaram o trabalho de auditoria em 79 campos de petróleo e gás para verificar os níveis de produção e estabelecer a remuneração que caberá às empresas. A auditoria também serviu para verificar o pagamento de impostos destas empresas e, no caso de constatação de dívida pendente, ela estabelece a quantia a ser paga.