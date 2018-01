Governo do Rio quer remarcar leilão do Berj para dezembro O governo do Rio quer remarcar o leilão do Banco do Estado do Rio de Janeiro (Berj) para meados de dezembro. A venda do banco fracassou hoje porque nenhum dos dois credenciados a participar da venda - Itaú e Bradesco - fizeram uma oferta pela instituição financeira. O procurador-geral do Estado, Francesco Conte, informou que alguns pontos do edital serão reavaliados, inclusive o preço mínimo, fixado em R$ 738,5 milhões. Conte destacou que o prazo mínimo de 15 dias exigido por lei entre um leilão e outro será respeitado. "É importante que o governo faça o leilão. Não apenas pelos recursos que entrarão nos cofres do Estado, mas, também por resolver uma liquidação extrajudicial que já se arrasta há anos", disse. O procurador destaca ainda que a venda do banco beneficia ainda os acionistas minoritários da instituição. Isto porque as ações passam a ter valor com a conclusão do negócio. Apesar do fracasso do leilão, Conte acredita que o Berj é atrativo para outras instituições financeiras. "O Bradesco e o Itaú depositaram R$ 150 milhões cada um de garantia", lembrou.