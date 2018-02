Governo estuda fusão entre Alitalia e Air France-KLM Uma fusão entre a Alitalia SPa e a Air France-KLM ainda figura entre as possibilidades estudadas pelo governo italiano para salvar a companhia aérea do país, de acordo com o diário Finanza e Mercati. O Estado precisa encontrar com urgência um parceiro forte para a empresa, revela o jornal, citando fontes próximas ao governo. Muitas mudanças administrativas - seis nos últimos 15 anos - têm prejudicado a companhia, acrescenta o jornal. O governo italiano detém 49,9% de participação na Alitalia. Na semana passada, o jornal francês Le Parisien noticiou que o governo francês estaria considerando propor ajuda da Air France para a Alitalia. Em troca, a italiana Enel SpA desistiria de comprar o grupo francês Suez SA. As informações são da Dow Jones.