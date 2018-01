Governo institui Coremec para fiscalizar mercados O governo está instituindo o Comitê de Regulação e Fiscalização dos Mercados Financeiro, de Capitais, de Seguros, de Previdência e de Capitalização (Coremec). O decreto foi publicado hoje no Diário Oficial da União. De acordo com o decreto, o comitê, que será instituído no âmbito do Ministério da Fazenda, terá a finalidade de promover "a coordenação e o aprimoramento da atuação das entidades da administração pública federal que regulam e fiscalizam as atividades relacionadas à captação pública de poupança popular". O Coremec, de caráter consultivo, será integrado pelo presidente do Banco Central e por um diretor da instituição, pelo presidente da CVM e por um diretor da autarquia, pelo secretário de Previdência Complementar, do Ministério da Previdência, e pelo superintendente da Superintendência de Seguros Privados.