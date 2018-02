Governo italiano sugere venda de unidade fixa da TI para estatal Um consultor do governo italiano sugeriu à Telecom Itália separar a unidade de telefonia fixa e vendê-la à agência de financiamento estatal Cassa Depositi e Prestiti antes de listá-la em bolsa, informaram os jornais italianos nesta Quinta-feira. Os diários citam um documento enviado à Telecom Itália no último dia 5, dois dias antes de uma reunião entre o presidente da companhia, Marco Tronchetti Provera, e o executivo-chefe da News Corp., Rupert Murdoch, promovida para discutir um acordo de conteúdo entre as duas empresas. O documento foi preparado por Angelo Rovati, que os jornais definem como "um consultor do primeiro-ministro Romano Prodi", e sugere que a unidade de telefonia fixa seja separada do grupo principal e vendida ao governo, que então revenderia parte dela por meio de uma oferta pública inicial de ações. A intenção de criar duas unidades separadas, uma para operações de telefonia fixa e outra para móvel, foi anunciada oficialmente pela TI depois, em reunião promovida pelos executivos da companhia na última segunda-feira, dia 11. As informações são da Dow Jones.