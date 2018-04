Governo paulista retoma estudos sobre privatizações O governo do Estado de São Paulo publicou ontem, no Diário Oficial, o decreto nº 51.760, que repassa à Secretaria da Fazenda a atribuição de "proceder a coordenação dos estudos técnicos relativos ao levantamento, avaliação, modelagem e execução de venda de participações societárias detidas pelo Estado". Segundo o documento, essa nova incumbência também se aplica "às empresas incluídas no Programa Estadual de Desestatização (PED)". A geradora paulista de energia elétrica Cesp está incluída no PED desde 1996. Segundo notícia divulgada hoje no jornal Valor Econômico, a decisão de retomar a venda da Cesp ainda não teria sido tomada, mas reuniões marcadas para a próxima semana podem definir o cenário. Conforme o Diário Oficial, a Secretaria da Fazenda terá como missão "instituir grupos técnicos de trabalho" e "proceder à contratação de auditorias independentes, de consultorias especializadas, de sociedades de advogados, de pareceres e de estudos técnicos de avaliação econômico-financeira, de modelagem e de execução de venda". Os estudos terão por objetivo subsidiar a tomada de decisões pelo Conselho de Defesa dos Capitais do Estado (Codec) e pelo Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização.