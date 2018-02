Governo pediu que controle da Telecom Italia permaneça com italianos O governo italiano pediu que o controle da Telecom Italia continue em mãos italianas, após ser informado das negociações do grupo com a News Corp., do magnata Rupert Murdoch. A informação consta de um comunicado divulgado hoje. No documento, o governo refere-se aos dois encontros entre o premiê Romano Prodi e o presidente da companhia de telefonia, Marco Tronchetti Provera, realizados nos dias 19 de julho e 2 de setembro, e relatados pela imprensa italiana no início desta quarta-feira. As informações são da Dow Jones.