Governo transfere a empresas tecnologia para redes ópticas Os ministros das Comunicações, Hélio Costa, e da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, participaram hoje de cerimônia em que oficializaram a transferência de tecnologia para a produção de redes ópticas de alta velocidade para seis empresas nacionais. A tecnologia foi desenvolvida no âmbito do Projeto Giga, resultante de uma parceria entre o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPqD) e a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). Também participaram da cerimônia o presidente do CPqD, Hélio Graciosa, e representantes das empresas Padtec, Asga, Digitel, Optolink, Plêiades e Lithustech. Essas empresas já produzem sistemas ópticos, que são utilizados pelas companhias de telecomunicações nos setores de telefonia, internet e comunicação de dados em banda larga. O Projeto Giga conta com investimento de R$ 55 milhões e é financiado pelo Fundo para Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel), com apoio da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). O objetivo do projeto é o desenvolvimento de uma rede de alta capacidade de tráfego, flexibilidade e qualidade de transmissão de dados em tempo real, beneficiando, por exemplo, serviços de telemedicina e teleducação.