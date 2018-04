GP é o novo sócio da rede Boticário O grupo GP é o novo sócio de Miguel Krigsner e Arthur Grynbaum na holding G&K, dona do Boticário. Os fundos da GP Assets compraram 2,41% do capital da companhia por R$ 50 milhões. Nelson Rosenthal, do GP, será um dos cinco membros do conselho de administração que está sendo formado no Boticário. Essa seria uma forma indireta de o GP participar da gestão, apesar de ser sócio minoritário. "Não estamos abertos a novos sócios e nem ao mercado de capitais. Podemos crescer com as franquias e capital próprio", disse o diretor-financeiro do Boticário, Fernando Modé.