GP está entre os favoritos à compra do McDonald's O GP Investimentos é um dos favoritos para comprar as operações do McDonald's no Brasil, segundo fontes. Considerado o maior fundo de private equity (compra de participação em empresas) do Brasil, o GP tem também experiência operacional, reestruturando empresas em dificuldades. O fundo, que já fez investimentos na Telemar, Cemar, ALL e Gafisa, entrou no ramo de alimentos recentemente, com a aquisição de 40% das ações da rede de churrascarias Fogo de Chão. Uma das possibilidades em negociação é de uma associação entre o GP e o banco Pactual. O McDonald's quer mudar seu modelo de negócios na América Latina e busca investidores para assumir o controle e a operação de mais de 1,5 mil lojas, sendo 544 no Brasil. A rede quer adotar um modelo de negócios baseado em 'licenças de desenvolvimento', recebendo royalties pelo uso da marca, sem envolvimento direto nos negócios. Além do GP, a rede negocia com fundos estrangeiros, sob a intermediação do banco de investimentos JP Morgan. O negócio em toda a América Latina está avaliado em US$ 800 milhões, segundo fontes. Procurados, o JP Morgan e o GP não quiseram se pronunciar. Além do GP, os fundos Capital e Advent estariam dispostos a fazer propostas sem compromissos, de acordo com fontes do mercado.