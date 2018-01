Gragnani: Compra de bradies é "faxina" da dívida O secretário-adjunto do Tesouro, José Antonio Gragnani, comentou hoje que o governo brasileiro recomprou US$ 12,2 bilhões em títulos bradies nos últimos oito meses. A primeira operação foi feita com a troca do C-bonds em agosto de 2005, prosseguiu em outubro e se completa com a compra antecipada a ser concluída em abril. Gragnani disse que se tratava de uma "faxina" da dívida iniciada em 2003 com a intenção de eliminar os títulos indexados à taxa de câmbio. Em seguida, informou que "foi resolvido" o problema da dívida externa. O alvo atual é a redução dos títulos prefixados (LTFs) na composição do estoque da dívida pública interna. Neste mês, Gragnani projeta que as LFTs corresponderão a 47% do total, o que seria queda expressiva, afirmou, já que estes papéis representavam 67% do estoque em 2003. A meta do Plano Anual de Financiamento para 2006 é que os prefixados estejam entre 39% a 48% do total em dezembro. Mas Gragnani aposta que esta participação terminará o ano mais próxima do piso. Ao ouvir o comentário, o secretário do Tesouro, Joaquim Levy, disse que os títulos semelhantes às LFTs no México têm participação de 28% no estoque da dívida do Tesouro mexicano, mas reconheceu que estes papéis têm vencimento mais longo do que os brasileiros.