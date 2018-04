Grandes empresas se preparam para falta de energia Grandes empresas, que consomem energia em larga escala, já se preparam para a eventual escassez de oferta de eletricidade a partir de 2009. Nos últimos meses, distribuidores e comercializadores de energia elétrica vêm sentindo uma corrida por contratos de longo prazo, com vencimento para o início da próxima década. No mercado livre, os contratos para 2010 devem atingir os R$ 115 por megawatt/hora (MWh), ante os R$ 82, em média, pagos para fornecimento este ano, diz o diretor-presidente da Associação Nacional dos Consumidores de Energia (Anace), Paulo Mayon. Ele diz que há uma série de fatores que podem alterar o cenário - para melhor ou para pior - como a velocidade de implantação de usinas de biomassa ou de projetos de gás natural pela Petrobras. Por via das dúvidas, acrescenta, as empresas estão garantindo desde já o fornecimento por preços mais estáveis. Segundo Mayon, a maior parte dos associados da Anace já fecharam contratos de fornecimento até meados da próxima década. "Há algumas que têm contrato até 2016", conta. A busca por fornecimento de longo prazo é uma novidade no mercado de energia. Em 2003, por exemplo, contratos desse tipo representavam 59% do total da energia vendida em contratos bilaterais na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Em 2006, o porcentual chegou a 84%. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.