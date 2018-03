Grandes grupos disputam compra da usina Santa Luiza Grandes grupos sucroalcooleiros, entre eles o Cosan e a Coinbra/Louis Dreyfus, disputam com fundos internacionais a compra da usina Santa Luiza, em Motuca (SP), de propriedade da família Malzoni, mas com cerca de 20 integrantes no controle acionário. O holandês ING Bank estaria coordenando o processo de venda, mas a instituição financeira informou que não comenta rumores de mercado. A informação da venda foi confirmada por um dos sócios da Usina Santa Luiza, que, no entanto, lamentou o fato de a informação ter vazado para o mercado. O negócio só não foi concretizado ainda por discordância entre os sócios, mesmo motivo que os levaram a iniciar o processo de venda. A Santa Luiza completa 49 anos em 2007 e processa cerca de 1,6 milhão de toneladas de cana-de-açúcar por safra. Em 2005/2006, a produção de álcool atingiu 67,5 milhões de litros e a de açúcar, 106,4 mil toneladas, de acordo com informações do site da União da Indústria da Cana-de-açúcar (Unica). A unidade produtora gerou interesse de grandes grupos por ser considera eficiente. Além de ter 90% de sua área propícia para a colheita mecanizada, toda a cana disponível para o processamento está em um raio de 14 quilômetros da usina.