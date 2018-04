Grandes supermercados iniciam guerra de promoções Grandes redes de supermercados iniciaram esta semana uma guerra de promoções para sustentar o ritmo de vendas neste mês, após o bom desempenho da primeira semana de abril alcançado por conta da Páscoa. O foco das ofertas desta vez é o segundo ou o terceiro produto grátis ou com desconto, o que indica algum acúmulo de estoque na indústria. O prazo de pagamento também foi alongado. Desde ontem, por exemplo, o Carrefour, vice-líder do setor de supermercados, iniciou uma campanha que reduz pela metade o custo da segunda unidade do mesmo item comprado pelo mesmo cliente. A campanha inclui alimentos, produtos têxteis e itens de bazar. "Não podemos deixar a peteca cair", diz o diretor de Mercadorias da rede, Jorge Faiçal. Ele observa que, passada a Páscoa, a sazonalidade de abril é de vendas fracas. Com a promoção, a meta é tentar repetir neste mês o crescimento das vendas de 15% obtido em março ante o mesmo período de 2006. Faiçal argumenta que a promoção resultou de uma boa negociação com as indústrias. A rede de hipermercados Extra, do Grupo Pão de Açúcar, também abriu a semana com uma campanha que segue os moldes do concorrência. Isto é, são pacotes promocionais cujo mote é compre um e leve o segundo produto grátis ou pague dois e leve três. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.