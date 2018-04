Grau de investimento amplia em 19% potencial de alta da Bovespa A perspectiva de que o Brasil receba o grau de investimento ajuda a ampliar em 19% o potencial de retorno das ações brasileiras, segundo o Merrill Lynch. O horizonte desse ganho adicional é simultâneo à esperada obtenção do grau de investimento, que o banco estima para até 2009. Em relatório elaborado pela equipe do estrategista para mercados emergentes globais, Tulio Vera, o Merrill Lynch lembra que sua estimativa de retorno de 24% nos próximos 12 meses para as ações brasileiras é o mais atraente em sua carteira latino-americana, na qual o País tem peso overweight (acima da média do mercado). As previsões "bullish" (altistas) do banco para a Bovespa são baseadas na expectativa de forte crescimento no lucro das empresas (24% em 2007 e 14% em 2008, em termos de dólares), na previsão de um afrouxamento no ciclo da política monetária (com a Selic caindo de 19,75% em 2005 para 10,75% em 2008) e na perspectiva para o grau de investimento para o País. Os 19% adicionais em retorno que as ações brasileiras poderão apresentar são calculados com base numa prevista convergência dos múltiplos locais para os níveis dos mercados emergentes, o que representará uma reavaliação dos papéis brasileiros. O Merrill Lynch prevê que o elemento-chave desse fenômeno será a obtenção do grau de investimento em 2009. Essa possibilidade, segundo o banco, foi fortalecida pela recente revisão do PIB brasileira e pela conseqüente redução da relação dívida/PIB em 2006 de 50% para 45%. Os principais riscos à perspectiva do grau de investimento, de acordo com o Merrill Lynch, residem na vontade do presidente Lula de reduzir a desigualdade social, sem um corte correspondente nos gastos do governo. Um aumento indesejável na arrecadação de impostos também representa um risco, segundo o banco de investimentos.