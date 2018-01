Grau de investimento pode levar Ibovespa a 80 mil pontos, diz HSBC O almejado status de grau de investimento do País pode levar a bolsa brasileira a alcançar o patamar de 80 mil pontos, praticamente o dobro do atual, de acordo com projeções do CEO do HSBC Investments, Pedro Bastos. "As pessoas costumam se assustar quando apresentamos esse número, mas trata-se de movimento de convergência que já aconteceu em outros países", afirmou. Apesar de benigno, esse cenário não deve ser vislumbrado no curto prazo, ponderou. A instituição ainda enxerga um cenário positivo para a economia mundial, porém bem menos favorável em relação a anos anteriores. No Brasil, mesmo com a esperada continuidade da queda da taxa básica de juros, o crescimento do PIB não deverá ultrapassar a barreira dos 3% no ano que vem. De todo modo, mantidas as condições atuais da economia brasileira e mundial, ele acredita em mais um ano positivo para o mercado acionário, que, se confirmado, será o quinto consecutivo em que a Bolsa tem um resultado positivo e superior às aplicações de renda fixa. "Trata-se de um fato inédito em toda a história", ressaltou, durante encontro com jornalistas. Bastos disse que o rali pelo qual a Bovespa passa desde novembro deve ter prosseguimento nos últimos pregões do ano, levando o principal índice do mercado a fechar 2006 entre 44,5 mil e 45 mil pontos. Mesmo com a valorização, o Brasil ainda estaria barato em termos de múltiplos na comparação com outros emergentes, de acordo com o executivo. O HSBC atribui a evolução da Bolsa nos últimos anos, principalmente, aos resultados das empresas, tendência que deverá se repetir em 2007. "Esperamos um crescimento de 18% a 20% nos lucros no ano que vem", revelou. Na alocação dos fundos administrados pela instituição, as ações ligadas ao setores de petróleo, TV a cabo e dados, bancos, infra-estrutura e linhas aéreas são vistas como "muito favoráveis". Na ponta contrária, o HSBC Investments enxerga perspectivas ruins para as empresas petroquímicas, de telefonia celular e papel e celulose.