Grau de investimento só em 3 a 4 anos, diz economista O economista-chefe do Santander-Banespa, André Loes, acredita que o Brasil caminha para atingir o investment grade (grau de investimento) dentro de três ou quatro anos. "O País está avançando muito bem em todos os indicadores que as agências de rating olham", disse, em entrevista ao programa Conta Corrente, da Globo News. Além disso, prevê que o bom encaminhamento das políticas e dos resultados obtidos pelo Brasil conseguirá trazer os juros para um patamar que não atrapalhe a dinâmica da relação dívida/PIB. Bastante otimista com a condução da política monetária, aposta em um crescimento de 4% do PIB este ano e calcula que a Selic chegará aos 15% ao final do primeiro semestre. "O BC terá razões do ponto de vista da inflação para poder cortar mais duas vezes (a taxa básica de juros) em 0,75 ponto porcentual e depois mais 0,5 ponto no final do semestre", calculou. O economista acredita que o câmbio continuará a ser um grande aliado no controle da inflação este ano, a exemplo do ano passado. Para 2006, ele enxerga uma estabilidade no câmbio, o que não ocasionará variação considerável em relação a 2005. "Mas o fato de não ter depreciação maior ajuda no controle da inflação", resumiu. André Loes vê com bons olhos o projeto de reforma cambial para diminuir custos das exportações. No entanto, não acredita que a medida traga algum impacto no curto prazo. "Acho que pode aliviar um pouco o fluxo, mas acredito que, no curto prazo, a gente continue com apreciação no câmbio." O projeto, aponta ele, também servirá para a busca da competitividade e a solidificação daqueles setores que são mais competitivos nas exportações.