Grécia diz estar pronta para acordo com credores que não seja humilhante

No encontro de sábado, o Tsipras descreveu que as realizações dos primeiros quatro meses do partido Syriza no governo, marcados por pesadas negociações com países credores. Embora tenha dito que as negociações entraram em um etapa final, Tsipras argumentou que ainda há muito a ser coberto e que o povo grego não pode assumir o fardo de mais austeridade.

Ele também acusou o Fundo Monetário Internacional (FMI) de defender exigências não razoáveis e acusou autoridades europeias, sem dar nomes, de antecipar o fracasso das negociações.