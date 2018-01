Greenspan será conselheiro informal de ministro britânico Apenas um dia após ter deixado o comando do Banco Central dos EUA, o Federal Reserve (FED), Alan Greenspan conseguiu seu primeiro emprego: conselheiro honorário do ministro da economia britânico, Gordon Brown. O Tesouro do Reino Unido informou que o ex-presidente do Fed será conselheiro informal para assuntos relacionados a mudanças na economia global. O cargo não é remunerado.