Grendene vai construir fábrica no sul da Bahia A Grendene decidiu construir uma fábrica na cidade de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia. Com cerca de 2.500 metros quadrados, a nova unidade terá capacidade equivalente a 5% da produção atual da empresa, que soma 176 milhões de pares de calçados por ano. No entanto, não haverá aumento da produção total da companhia. Segundo a empresa, o investimento não será relevante e somará R$ 3 milhões entre prédios, instalações e infra-estrutura. Isso porque as máquinas e os equipamentos já foram comprados anteriormente. "O projeto contará com benefícios fiscais existentes no Estado da Bahia", diz o comunicado da Grendene, divulgado hoje. "A decisão de investimento nesta unidade tem por objetivo o aumento da competitividade dos produtos, especialmente naqueles cujo impacto do frete nos custos é relevante. Por razões estratégicas e de logística, a Grendene passará a produzir calçados em uma região bem mais próxima dos grandes centros consumidores."