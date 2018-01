Greve do BC tem adesão de 90%, diz sindicato O presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal) em Brasília, Paulo Calovi, disse hoje que apenas 10% dos 2.400 funcionários do BC na capital federal estão trabalhando no dia de hoje. "A nossa greve de 24 horas de hoje e o fato de estarmos num período de férias contribuíram para isto", disse o sindicalista. A paralisação de 24 horas iniciada hoje tem como objetivo protestar contra o não-pagamento do reajuste de 6%, que deveria ter ocorrido em janeiro. "O governo não cumpriu o acordo acertado na greve de 33 dias do ano passado", afirmou Calovi. Depois de passar por 12 andares do edifício-sede do banco em Brasília, o dirigente do Sinal disse que encontrou apenas 250 pessoas trabalhando normalmente. "O número é tão pequeno que nem achei necessário pedir novas adesões ao nosso movimento", disse. No Departamento de Operações das Reservas Internacionais (Depin), ele contou um total de 18 servidores do banco exercendo suas funções normalmente. "A greve está mais fraca no Depin, no Deban (departamento responsável pela gestão do sistema de pagamentos) e no Depes (departamento de pessoal)", relatou o sindicalista.