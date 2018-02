Greve na Volks do ABC já prejudica outras fábricas Os funcionários da Volkswagen decidiram em assembléia nesta tarde manter a greve geral na fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Os grevistas decidiram continuar com a estratégia de entrar na fábrica, mas não ligar as máquinas, a mesma adotada desde o início da greve, na terça-feira. Somente na segunda-feira haverá assembléia para decidir se a estratégia de paralisação será alterada ou não. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, as fábricas da Volkswagen em Taubaté (SP) e São José dos Pinhais (PR) começam a paralisar as atividades hoje por falta de componentes que são fabricados na unidade do ABC e enviados para essas unidades.