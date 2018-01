Gripe aviária continua a se espalhar na Ásia Autoridades sanitárias no oeste da Índia aumentaram o número de aves sacrificadas para conter o vírus da gripe aviária, enquanto a Malásia começou a matar os pássaros, depois de anunciar o primeiro caso da doença em mais de um ano. A Indonésia, enquanto isso, corre para fazer testes em milhares de frangos, e o governo de Hong Kong disse que uma ave morta encontrada em um mercado de flores urbano estava infectada pelo H5N1. Mais de meio milhão de aves já foram sacrificadas no distrito indiano de Navapur desde que o vírus foi encontrado em amostras de alguns dos 30 mil frangos que morreram recentemente. O governo havia planejado isolar um total de 700 mil pássaros em um raio de três quilômetros do foco, no Estado de Maharashtra. Na terça-feira, as autoridades indianas divulgaram que planejam aumentar a área de isolamento. "Não queremos correr riscos", disse Anees Ahmed, do Estado de Maharashtra. Pelo menos oito pessoas, hospitalizadas com sintomas da gripe em Navapur, estão sendo testadas. No vizinho Nepal, autoridades fiscalizaram fazendas procurando por sintomas da gripe aviária, e colocaram policiais nas fronteiras com a Índia para ajudar a deter o tráfico ilegal de frangos, disse Dhanraj Ratala, do Departamento de Saúde Animal. A Malásia começou o isolamento de aves e lançou uma inspeção porta a porta para procurar pessoas doentes em um distrito central, onde 40 frangos morreram contaminados pelo vírus na semana passada, disse o Ministro da Saúde, Chua Soi Lek. Na Indonésia, o chefe do Departamento de Administração Animal de Jacarta, Edi Sutiarto, disse nesta terça-feira que as autoridades testarão milhares de frangos na capital e sacrificarão todas as aves em um raio de um quilômetro de todos os focos da doença. A maioria das 19 vítimas da gripe aviária na Indonésia viviam em Jacarta. O Ministério da Agricultura da China disse que as regiões do norte do país que estão entre a rota de migração de pássaros selvagens precisam estar alertas para aves que tragam o vírus da Europa ou de qualquer lugar. O governo chinês confirmou 10 casos de pássaros infectados pela doença desde janeiro. Nenhum caso de contaminação em humanos foi registrado.