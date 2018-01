Grupo Abril divulga nova estrutura O Grupo Abril anunciou ontem sua nova estrutura administrativa. Com a saída de Maurizio Mauro, que deixa a empresa no fim do mês, Roberto Civita, presidente do Conselho de Administração, volta a assumir a presidência executiva. O grupo passa a contar com uma vice-presidência executiva, que será ocupada por Giancarlo Civita. Os vice-presidentes comercial e de serviços compartilhados e os diretores gerais passam a responder a Giancarlo.