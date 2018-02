Grupo de consumidores abre queixa formal contra Telecom Italia O grupo de consumidores italianos Adusbef abriu queixa formal sobre o controverso plano de reestruturação da Telecom Italia. O Adusbef quer que o tribunal de Milão investigue os documentos originalmente enviados para a TI por um conselheiro econômico do primeiro-ministro Romano Prodi. Na queixa, o grupo menciona a fusão, realizada no ano passado, da Telecom Italia Mobile com a Telecom Italia. O grupo quer que os promotores investiguem se a fusão prejudicou os acionistas minoritários da TI. Na sexta-feira, Marco Tronchetti Provera renunciou ao cargo em meio a críticas a um novo plano de reestruturação da companhia e a uma possível venda da unidade móvel. O grupo de consumidores, que no passado já entrou com queixas semelhantes no mesmo tribunal, também quer que sejam investigadas a rede de relacionamentos e as ligações entre o governo italiano e o Goldman Sachs. O Adusbef quer, ainda, que os promotores chequem supostas especulações de mercado e insider information (informação privilegiada) na negociação de ações da TI. As informações são da Dow Jones.