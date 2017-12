Grupo Espírito Santo compra Praia do Forte Eco Resort O hotel Praia do Forte Eco Resort & Thalasso Spa, situado numa área de preservação ambiental com cerca de 6 mil hectares, acaba de ser transferido para o grupo português Espírito Santo. De acordo com nota divulgada no sábado pela Espírito Santo Turismo - braço do grupo que atua em diferentes áreas como agricultura, imóveis e financiamento - a corporação já administra o novo hotel a 55 km de Salvador. O valor do negócio não foi revelado. No início do ano o Grupo Espírito Santo anunciou investimentos de R$ 60 milhões em turismo no Estado para construção de um hotel em Guarajuba, a 42 km de Salvador. O grupo também pretende construir um hotel na orla da capital baiana. O Eco Resort, que pertencia ao alemão Klaus Peter, é um dos mais concorridos hotéis do disputado litoral norte, alvo do interesse de grupos estrangeiros. O grupo espanhol Iberostar, por exemplo, acaba de inaugurar um resort na Praia do Forte. No ano passado, o faturamento do segmento de hotéis na região passou de R$ 1,1 bilhão e a tendência é aumentar. A Bahiatursa revela que há previsão de investimentos de cerca de R$ 1,2 bilhão até 2009, principalmente em condomínios residenciais de turismo. "É a nova modalidade, que mais atrai o grande investidor, e o turista internacional de classe média alta", comentou o secretário da Indústria e Turismo, Paulo Gaudenzi. Com 304 apartamentos de frente para o mar, o Eco Resort tem centro náutico, quatro restaurantes, três bares, centro de convenções, oito piscinas, quadras de tênis, campo de futebol, vôlei e pista de atletismo. São 4,2 mil metros quadrados de área construída, mais 153 hectares para ampliação futura.