Grupo Estado leva prêmio Marketing Best pelo social O Grupo Estado foi um dos vencedores da quinta edição do Prêmio Marketing Best Responsabilidade Social, que premiou 25 projetos sociais de empresas e organizações. O grupo concorreu com o projeto "A Informação a Serviço da Cidadania e do Desenvolvimento Humano", que colocou em pauta temas como responsabilidade social corporativa, cidadania, terceiro setor e defesa do consumidor. A premiação foi realizada ontem, em São Paulo. Entre as iniciativas editoriais contempladas, estão as seções 'Projetos Sociais", do Estadão (sobre temas ligados à responsabilidade social); "Faço Parte" (terceiro setor), do Jornal da Tarde; "Ouvinte Repórter", da Radio Eldorado; e o "FotoRepórter" _ que permitem a participação dos leitores do jornal, com o envio de informações e fotos . O grupo também obteve reconhecimento por iniciativas ligadas à defesa da cidadania, em seções como: JT - Seção Advogado de Defesa e Estadão - Seção Seus Direitos (que recebem queixas de leitores sobre a violação aos direitos dos consumidores); Seção São Paulo Reclama (que abre espaço para a população denunciar problemas relacionados à cidade) e Rádio Eldorado - Canal da Cidadania (em que os ouvintes sugerem temas sobre problemas que afetam a cidade). "O Grupo Estado foi estimulado pelos acionistas a explicitar o esforço da empresa em direção à responsabilidade social. O grande desafio, na visão da empresa, é integrar a responsabilidade social na estratégia de negócios. O grupo foi pioneiro no setor de mídia e o prêmio é um estímulo à nossa atuação", disse o diretor-superintendente do Grupo Estado, Célio Virgínio dos Santos Filho.