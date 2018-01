Grupo inglês Aegis compra a brasileira AgênciaClick O namoro era antigo. Há cerca de um ano, uma proposta já tinha sido feita para a compra da brasileira AgênciaClick pelo grupo inglês Aegis, uma das grandes companhias mundiais em serviços de marketing e negociação de mídia, presente em 60 países, com mais de 12 mil funcionários, e que tem como um dos maiores acionistas (29,12%) o grupo francês Bolloré, detentor também do grupo de publicidade e mídia francês Havas. Ontem, o mesmo grupo Aegis comunicou aos órgãos reguladores do mercado acionário britânico a aquisição da maior agência brasileira em serviços online e interativos. O valor anunciado para a operação foi de US$ 31,1 milhões em dinheiro, além de 3,4 milhões de novas ações do grupo global, que serão repassadas nos próximos cinco anos aos sócios-investidores no Brasil, o banco Opportunity, condicionadas ao desempenho da agência. Hoje, essas ações são avaliadas em cerca de US$ 10 milhões. O interesse do Aegis pela Click tem algumas explicações. A primeira delas é que o grupo inglês está crescendo em vários países, apostando em serviços online, mas ainda não estava presente no Brasil. Embora a Click não divulgue os números de faturamento, sabe-se que ela tem se expandido em ritmo acelerado. Em 2006, seu faturamento aumentou 45% em relação ao ano anterior. A outra razão é uma aposta no futuro da internet no Brasil. Hoje, o País tem 5 milhões de residências conectadas à internet banda larga. Segundo especialistas, esse número vai disparar nos próximos anos. O presidente da Click, Pedro Cabral, seguirá no comando da agência, mas também responderá pela Isobar para América Latina. A Isobar é a marca guarda-chuva do Aegis para serviços de marketing digital, que engloba mídia online, links patrocinados, e-commerce, anúncios em celular, entre outros ações. Atualmente, a Isobar está posicionada como a primeira rede internacional nesse segmento. Tanto o presidente da Isobar, Nigel Morris, como o presidente do Aegis Group, Robert Lerwill, estiveram há duas semanas em São Paulo para conversar com Cabral. Mas ele preferiu não comentar o que se conversou no encontro. Limitou-se a divulgar comunicado em que ponderava que a Click sempre esteve aberta a negociações, por conta dos interesses dos investidores de fundos private equity (especializados em comprar participação em empresas) que controlam parte do capital da agência. A AgênciaClick foi criada em 1999 e obteve 16 Leões no Festival Internacional de Cannes . Ao ser incorporada à Isobar, presente em 34 dos 40 principais mercados de internet de banda larga, a Click pode estender sua área de atuação para seus clientes, entre eles Coca-Cola, Fiat e Bradesco. ?Essa é uma grande oportunidade para a AgênciaClick, que hoje já trabalha com clientes da América Latina, e agora passa a ser a marca da Isobar no continente latino-americano?, diz Cabral no comunicado em que anunciou a aquisição. A agência tem escritórios em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília, com 280 funcionários. ?A AgênciaClick nos dará boa exposição no Brasil _ uma economia de grande potencial futuro?, disse, em Londres, o presidente da Aegis, Robert Lerwill.