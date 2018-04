Grupo Ipiranga não se manifestará sobre medida do Cade O Grupo Ipiranga informou, por meio da assessoria de imprensa, que não vai se pronunciar sobre a medida cautelar do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que garante a reversibilidade da aquisição do grupo pela Petrobras, Braskem e Ultra. A medida cautelar foi solicitada pelas secretarias de Acompanhamento Econômico (Seae) e de Direito Econômico (SDE) e valerá até que o Cade julgue o mérito da compra e os impactos na concorrência.