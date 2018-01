Grupo São Martinho define processo de abertura de capital O Grupo São Martinho, que produz açúcar e álcool no interior de São Paulo, deve protocolar até segunda-feira, na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o pedido de abertura de capital e de lançamento de ações ordinárias na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). A decisão tomada em assembléia no último dia 24, definiu a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), bem como a participação no Novo Mercado. A empresa informou que não irá se pronunciar a respeito do processo de abertura de capital além do que já foi informado na ata da assembléia, o que sinaliza para a proximidade do período de silêncio de um mês exigido pela CVM. Com o ingresso da empresa no Novo Mercado da Bovespa, as ações de emissão passam a integrar o chamado Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada (IGC), que mede o desempenho de uma carteira teórica composta por ações de empresas que apresentem bons níveis de governança corporativa. Se consolidado o processo, o Grupo São Martinho será o segundo do setor sucroalcooleiro a abrir o capital, o que já ocorreu em novembro de 2005 com o Grupo Cosan, com 17 unidades produtoras. Segundo a ata da assembléia dos atuais controladores, o capital social total da holding São Martinho S.A é de R$ 100 milhões. Não foi informado ainda o volume ações a ser ofertado nem os bancos que irão operar a oferta. O Grupo São Martinho tem unidades produtoras de açúcar e álcool nas cidades paulistas de Iracemápolis e Pradópolis (SP), sede da empresa e onde se localiza a usina São Martinho, a maior do mundo. Nas duas unidades a previsão de processamento na safra 2006/2007 é de aproximadamente 9 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. Na São Martinho, em Pradópolis, foram processadas 6,7 milhões de toneladas de cana na safra 2006/2007, produzidos 286 milhões de litros de álcool e 449,75 mil toneladas de açúcar, ou quase 10 milhões de sacas de 50 quilos. A usina gerou ainda 5,5 mil toneladas de levedura e comercializou 320 mil toneladas de bagaço de cana. Já a Usina Iracema processou pouco mais de 2 milhões de toneladas. O grupo anunciou ainda, em junho deste ano, investimento de R$ 400 milhões na construção de uma destilaria de álcool na cidade de Quirinópolis (GO) com início de moagem em 2008 e processamento de 3 milhões de toneladas de cana-de-açúcar quando operar em sua capacidade máxima, em 2010/2011. Esse volume daria para produzir até 240 milhões de litros de álcool por safra. É provável que o capital investido nessa unidade seja obtido com a venda de ações. A empresa responsável pelo processo é a MZ Consult, a mesma que cuidou das IPOs do Grupo Cosan, da BrasilAgro e recentemente da Brasil Ecodiesel. MZ informou que os executivos da consultoria, do grupo sucroalcooleiro e dos bancos operadores estão reunidos para finalizar o processo a ser protocolado na CVM e que nada mais poderia ser declarado.